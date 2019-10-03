Утвержден план создания Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Участники рабочей группы по созданию Академического района Екатеринбурга на своем первом заседании утвердили «дорожную карту», в которой отражены все основные этапы создания новой административной единицы муниципалитета. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.«Академический район растет и динамично развивается. На днях мы открыли станцию скорой медицинской помощи. Это первое здесь государственное учреждение. Далее появятся другие организации, которые позволят жителям решать свои бытовые, семейные и другие вопросы, не выезжая из района. В Академическом будет своя администрация, что позволит более эффективно выполнять функции по управлению территорией», — отметил и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.Согласно «дорожной карте», сначала Законодательному собранию предстоит принять закон о создании новой административной единицы Екатеринбурга. Ожидается, что уже до конца года с соответствующей законодательной инициативой выступят депутаты городской думы.Также необходимо будет официально утвердить название нового района и внести изменения в законы Свердловской области, касающиеся административно-территориального устройства региона в Устав Екатеринбурга. После этого будут решаться вопросы по формированию бюджета и руководства района, определяться затраты, необходимые для создания и размещения различных органов власти.Предполагается, что в новый район города войдет как сам Академический, так и микрорайон Широкой речки. Суммарная численность жителей новой административной территории превысит 220 тыс. человек, что сопоставимо с численностью других районов Екатеринбурга.Напомним, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия Екатеринбурга. Специально для комплексного подхода к вопросу образования нового района распоряжением главы региона создана рабочая группа, в которую вошли представители областного правительства, Законодательного собрания, администрации Екатеринбурга и городской думы, представители федеральных и региональных министерств и ведомств.