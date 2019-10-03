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В Екатеринбурге будут судить бывшего руководителя Управления капстроительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства Свердловской области, депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева.



Он обвиняется по части 1 статьи 30, пункта 6 статьи 290 УК РФ «Приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере», а его знакомый — в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».



По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, обвиняемый узнал, что планируется расторжение муниципального контракта между муниципальным бюджетным учреждением и юридическим лицом, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в поселке Баранчинском, а также состоится объявление новых торгов на выполнение работ на данном объекте. У него возник умысел на получение взятки для обеспечения победы в торгах коммерческой организации и беспрепятственного исполнения нового контракта.



Бывший начальник госучреждения договорился со своим знакомым, что тот выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн руб. с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5% от суммы контракта (6,6 млн руб.). Олег Кагилев сообщил руководителю строительной компании о предложении, последний дал согласие принять участие в торгах на указанных условиях.



Олег Кагилев дал указание подчиненному направить первую часть заявки на электронную почту посреднику, что сотрудник и выполнил. Впоследствии между муниципальным бюджетным учреждением и строительной компанией был заключен контракт на реконструкцию спортивного комплекса.



После того, как Олег Кагилев сказал перечислить деньги на счет контролируемого им юрлица, руководитель строительной компании отказался от передачи взятки.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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