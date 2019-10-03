Новости дня

Избирком Свердловской области окажет техническую помощь в проведении опроса по строительству собора в Екатеринбурге

3 октябрь 2019 (16:04)

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Избирательная комиссия Свердловской области обеспечат организационно-техническую помощь в проведении общегородского опроса о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Екатеринбурга.

Председатель региональной комиссии Владимир Русинов на рабочем совещании 3 октября 2019 года обозначил задачи, стоящие перед системой избирательных комиссий в связи с опросными мероприятиями.

«В первую очередь это обеспечение пунктов проведения опроса необходимым технологическим оборудованием. Районные избиркомы уже проверяют и передают на опросные пункты ящики и кабины для голосования», — говорится в сообщении.

Владимир Русинов подчеркнул, что избирательная комиссия Свердловской области готова оказать необходимую организационно-техническую поддержку, не вмешиваясь в проведение опроса и подсчет его результатов.

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин поблагодарил коллег за содействие в работе и отметил оперативность районных подразделений в процессе передачи технологического оборудования.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: