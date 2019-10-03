Новости дня
Избирком Свердловской области окажет техническую помощь в проведении опроса по строительству собора в Екатеринбурге
3 октябрь 2019 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Избирательная комиссия Свердловской области обеспечат организационно-техническую помощь в проведении общегородского опроса о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Екатеринбурга.
Председатель региональной комиссии Владимир Русинов на рабочем совещании 3 октября 2019 года обозначил задачи, стоящие перед системой избирательных комиссий в связи с опросными мероприятиями.
«В первую очередь это обеспечение пунктов проведения опроса необходимым технологическим оборудованием. Районные избиркомы уже проверяют и передают на опросные пункты ящики и кабины для голосования», — говорится в сообщении.
Владимир Русинов подчеркнул, что избирательная комиссия Свердловской области готова оказать необходимую организационно-техническую поддержку, не вмешиваясь в проведение опроса и подсчет его результатов.
Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин поблагодарил коллег за содействие в работе и отметил оперативность районных подразделений в процессе передачи технологического оборудования.
Председатель региональной комиссии Владимир Русинов на рабочем совещании 3 октября 2019 года обозначил задачи, стоящие перед системой избирательных комиссий в связи с опросными мероприятиями.
«В первую очередь это обеспечение пунктов проведения опроса необходимым технологическим оборудованием. Районные избиркомы уже проверяют и передают на опросные пункты ящики и кабины для голосования», — говорится в сообщении.
Владимир Русинов подчеркнул, что избирательная комиссия Свердловской области готова оказать необходимую организационно-техническую поддержку, не вмешиваясь в проведение опроса и подсчет его результатов.
Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин поблагодарил коллег за содействие в работе и отметил оперативность районных подразделений в процессе передачи технологического оборудования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Проводить общегородской опрос в Екатеринбурге будут более 500 человек
- Избирательная комиссия Екатеринбурга провела первое заседание по организации общегородского опроса
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении опроса граждан по строительству собора святой Екатерины
- Депутаты ЕГД приняли решение о проведении общегородского опроса граждан по строительству собора святой Екатерины
- Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса о месте строительства храма