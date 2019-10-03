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Избирком Свердловской области окажет техническую помощь в проведении опроса по строительству собора в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Избирательная комиссия Свердловской области обеспечат организационно-техническую помощь в проведении общегородского опроса о месте строительства собора святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Екатеринбурга.



Председатель региональной комиссии Владимир Русинов на рабочем совещании 3 октября 2019 года обозначил задачи, стоящие перед системой избирательных комиссий в связи с опросными мероприятиями.



«В первую очередь это обеспечение пунктов проведения опроса необходимым технологическим оборудованием. Районные избиркомы уже проверяют и передают на опросные пункты ящики и кабины для голосования», — говорится в сообщении.



Владимир Русинов подчеркнул, что избирательная комиссия Свердловской области готова оказать необходимую организационно-техническую поддержку, не вмешиваясь в проведение опроса и подсчет его результатов.



Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин поблагодарил коллег за содействие в работе и отметил оперативность районных подразделений в процессе передачи технологического оборудования.

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