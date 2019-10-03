Новости дня

В России средняя сумма долга физического лица перед МФО снизилась до 11 тыс. рублей

УрБК, Москва, 03.10.2019. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средняя сумма просроченного долга физического лица перед микрофинансовыми организациями (МФО) снизилась до 11 тыс. руб.



35% физических лиц, вышедших на просрочку, возвращаются в график платежей уже в течение месяца. 5% погашают свою задолженность, желая исправить свою кредитную историю.



«За последние два года на 44% снизилась средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тыс. руб., то в 2019 году — 11 тыс. руб. На эту тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: усиление регулирования микрофинансового рынка (в частности, постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов), развитие скоринговых алгоритмов МФО, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015-2016 годов и развитие института кредитных историй», — комментируют в НАПКА.



Средний срок работы коллекторских агентств с должником по агентской схеме составляет порядка 24-28 дней. Основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, sms-информирование, письма. Метод особенно эффективен в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, либо если заемщик лишается заработка.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:43</span><br /><strong>В России средняя сумма долга физического лица перед МФО снизилась до 11 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.10.2019. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средняя сумма просроченного долга физического лица перед микрофинансовыми организациями (МФО) снизилась до 11 тыс. руб. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090347-v-rossii-srednyaya-summa-dolga-fizicheskogo-lica-pered-mfo-snizilas-do-11-tys-rub.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: