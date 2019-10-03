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В России средняя сумма долга физического лица перед МФО снизилась до 11 тыс. рублей
3 октябрь 2019 (15:43)
УрБК, Москва, 03.10.2019. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средняя сумма просроченного долга физического лица перед микрофинансовыми организациями (МФО) снизилась до 11 тыс. руб.
35% физических лиц, вышедших на просрочку, возвращаются в график платежей уже в течение месяца. 5% погашают свою задолженность, желая исправить свою кредитную историю.
«За последние два года на 44% снизилась средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тыс. руб., то в 2019 году — 11 тыс. руб. На эту тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: усиление регулирования микрофинансового рынка (в частности, постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов), развитие скоринговых алгоритмов МФО, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015-2016 годов и развитие института кредитных историй», — комментируют в НАПКА.
Средний срок работы коллекторских агентств с должником по агентской схеме составляет порядка 24-28 дней. Основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, sms-информирование, письма. Метод особенно эффективен в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, либо если заемщик лишается заработка.
35% физических лиц, вышедших на просрочку, возвращаются в график платежей уже в течение месяца. 5% погашают свою задолженность, желая исправить свою кредитную историю.
«За последние два года на 44% снизилась средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тыс. руб., то в 2019 году — 11 тыс. руб. На эту тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: усиление регулирования микрофинансового рынка (в частности, постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов), развитие скоринговых алгоритмов МФО, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015-2016 годов и развитие института кредитных историй», — комментируют в НАПКА.
Средний срок работы коллекторских агентств с должником по агентской схеме составляет порядка 24-28 дней. Основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, sms-информирование, письма. Метод особенно эффективен в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, либо если заемщик лишается заработка.
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