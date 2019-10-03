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Суд по делу о станции метро «Бажовская» отложили на месяц

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. В Екатеринбурге суд по делу о станции метро «Бажовская» отложили до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.



Очередное судебное заседание прошло в четверг, 3 октября 2019 года, в Арбитражном суде Свердловской области. Юрист департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Евгения Рожок подала апелляционную жалобу, пояснив, что это инициатива лично главы Екатеринбурга Александра Высокинского.



Несмотря на то, что представители ответчика — компании «Промавтосервис» с предложением истца не согласились, администрацию города поддержала прокуратура.



Также Евгения Рожок добавила, что администрация Екатеринбурга требует признать договор купли-продажи участка недействительным. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору он был продан за 15% от кадастровой стоимости. Если апелляция будет удовлетворена, то участок вернется в муниципальную собственность.



Администрация Екатеринбурга судится с компанией «Промавтосервис» по факту незаконного строительства на земельном участке, расположенном на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. В этом месте проходит ветка метро и находится почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». Компания арендовала землю при условии, что на ней будет располагаться автостоянка, однако сейчас здесь находится здание автосервиса.

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