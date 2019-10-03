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Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания





По их данным, в этом году планируется произвести около 6,5 млн т сахара, 15,2 млн т мяса скота и птицы, 44,9 млрд шт. яиц, производство молока превысит 31 млн т, что выше показателей 2018 года. В январе-августе текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,6%, отметили в министерстве.



Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.По их данным, в этом году планируется произвести около 6,5 млн т сахара, 15,2 млн т мяса скота и птицы, 44,9 млрд шт. яиц, производство молока превысит 31 млн т, что выше показателей 2018 года. В январе-августе текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,6%, отметили в министерстве.Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила , что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции. При этом до конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы.

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