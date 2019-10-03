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Дополнительный чартерный рейс из Екатеринбурга в Стамбул увеличит пассажиропоток на 71%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Дополнительный чартерный рейс из Екатеринбурга в Стамбул, который стартует с ноября этого года, позволит увеличить туристический поток на 71%. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.



Также он отметил, что в летний сезон прогнозируется увеличение числа туристов, направляющихся в Анталию, Бодрум и Даламан. По словам Михаила Мальцева, на сегодняшний день греческие направления показывают рост 41%.



«Прогноз по авиасообщению с Италией — это увеличение на 31% в период осенне-зимнего сезона. Также отмечается рост по ряду направлений в РФ, которые мы хотим сделать туристическими. Это Горно-Алтайск, Калуга, Нарьян-Мар, Казань», — подчеркнул Михаил Мальцев.



В Чехии, по данным эксперта, тоже стоит ожидать увеличения числа туристов. Рост также произойдет за счет рейсов через Москву и Стамбул.

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