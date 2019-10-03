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Житель Екатеринбурга осужден на 2 года колонии за незаконный оборот онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн рублей
3 октябрь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Евгения Захарова, который обвинялся в незаконном обороте онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Захаров, являясь фактическим руководителем и владельцем ООО «НПП Русэкомед», в период с января 2013 года по октябрь 2017 года приобрел у неустановленного лица похищенный онкопрепарат «Ретуксимаб» по цене, значительно ниже рыночной, стоимостью свыше 7,8 млн руб.
Коробки с лекарствами он перевез и хранил в принадлежащей ему квартире по ул. Комсомольской в Екатеринбурге. При этом особенность перевозки и хранения онкопрепаратов заключается в неукоснительном соблюдении температуры хранения, в том числе при транспортировке (вплоть до десятой доли градуса).
Захаров дал устные указания своим подчиненным, осуществляющим трудовую деятельности без официального трудоустройства и не осведомленным о хищении лекарственных препаратов, переупаковать лекарства в заведомо поддельные вторичные упаковки, увеличив срок годности. Что сотрудники и сделали, переупаковав онкопрепараты в вышеуказанной квартире.
Затем Захаров дал подчиненным указание подготовить сфальсифицированные документы на похищенное лекарственное средство, подтверждающие якобы легальный источник происхождения медикаментов, после чего обратиться с заявками на участие в аукционах в различных регионах России для поставки данных препаратов в медицинские центры, предлагая на торгах цену ниже рыночной.
С июля 2015 года по март 2017 года Захаров осуществил сбыт, поставив указанные медикаменты от имени организации в медицинские учреждения 6 регионов России, получив за препараты свыше 7,8 млн руб.
Ему было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в отношении иного имущества в крупном размере».
Подсудимый в суде заявил о полном признании своей вины. Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Евгению Захарову 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Захаров, являясь фактическим руководителем и владельцем ООО «НПП Русэкомед», в период с января 2013 года по октябрь 2017 года приобрел у неустановленного лица похищенный онкопрепарат «Ретуксимаб» по цене, значительно ниже рыночной, стоимостью свыше 7,8 млн руб.
Коробки с лекарствами он перевез и хранил в принадлежащей ему квартире по ул. Комсомольской в Екатеринбурге. При этом особенность перевозки и хранения онкопрепаратов заключается в неукоснительном соблюдении температуры хранения, в том числе при транспортировке (вплоть до десятой доли градуса).
Захаров дал устные указания своим подчиненным, осуществляющим трудовую деятельности без официального трудоустройства и не осведомленным о хищении лекарственных препаратов, переупаковать лекарства в заведомо поддельные вторичные упаковки, увеличив срок годности. Что сотрудники и сделали, переупаковав онкопрепараты в вышеуказанной квартире.
Затем Захаров дал подчиненным указание подготовить сфальсифицированные документы на похищенное лекарственное средство, подтверждающие якобы легальный источник происхождения медикаментов, после чего обратиться с заявками на участие в аукционах в различных регионах России для поставки данных препаратов в медицинские центры, предлагая на торгах цену ниже рыночной.
С июля 2015 года по март 2017 года Захаров осуществил сбыт, поставив указанные медикаменты от имени организации в медицинские учреждения 6 регионов России, получив за препараты свыше 7,8 млн руб.
Ему было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в отношении иного имущества в крупном размере».
Подсудимый в суде заявил о полном признании своей вины. Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Евгению Захарову 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
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