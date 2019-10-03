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Житель Екатеринбурга осужден на 2 года колонии за незаконный оборот онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Евгения Захарова, который обвинялся в незаконном обороте онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Захаров, являясь фактическим руководителем и владельцем ООО «НПП Русэкомед», в период с января 2013 года по октябрь 2017 года приобрел у неустановленного лица похищенный онкопрепарат «Ретуксимаб» по цене, значительно ниже рыночной, стоимостью свыше 7,8 млн руб.



Коробки с лекарствами он перевез и хранил в принадлежащей ему квартире по ул. Комсомольской в Екатеринбурге. При этом особенность перевозки и хранения онкопрепаратов заключается в неукоснительном соблюдении температуры хранения, в том числе при транспортировке (вплоть до десятой доли градуса).



Захаров дал устные указания своим подчиненным, осуществляющим трудовую деятельности без официального трудоустройства и не осведомленным о хищении лекарственных препаратов, переупаковать лекарства в заведомо поддельные вторичные упаковки, увеличив срок годности. Что сотрудники и сделали, переупаковав онкопрепараты в вышеуказанной квартире.



Затем Захаров дал подчиненным указание подготовить сфальсифицированные документы на похищенное лекарственное средство, подтверждающие якобы легальный источник происхождения медикаментов, после чего обратиться с заявками на участие в аукционах в различных регионах России для поставки данных препаратов в медицинские центры, предлагая на торгах цену ниже рыночной.



С июля 2015 года по март 2017 года Захаров осуществил сбыт, поставив указанные медикаменты от имени организации в медицинские учреждения 6 регионов России, получив за препараты свыше 7,8 млн руб.



Ему было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в отношении иного имущества в крупном размере».



Подсудимый в суде заявил о полном признании своей вины. Кировский районный суд Екатеринбурга, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Евгению Захарову 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:55</span><br /><strong>Житель Екатеринбурга осужден на 2 года колонии за незаконный оборот онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Евгения Захарова, который обвинялся в незаконном обороте онкопрепаратов стоимостью свыше 7,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090341-zhitel-ekaterinburga-osuzhden-na-2-goda-kolonii-za-nezakonnyy-oborot-onkopreparatov-stoimostyu-svyshe-78-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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