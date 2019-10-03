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За два года в России портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46%
3 октябрь 2019 (13:31)
УрБК, Москва, 03.10.2019. В России выросла стоимость риска по потребительским кредитам, что может свидетельствовать об ухудшении качества ссуд. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам I полугодия 2019 года: скрытая угроза».
Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн руб. Основная причина — реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12%. В I полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11%.
Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 1 июля 2019 года против 72% двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 процентных пункта, до 21,7%, а доля POS-кредитов в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4%.
Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам также снизился до 5,4% на 1 июля 2019 против 7% на 1 января 2018-го на фоне роста портфеля. Однако более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 процентных пункта за последние 1,5 года и достигла 6,9% в среднем по розничным банкам.
Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. По кредитам наличными за 2018 год он снизился с 20 до 17%, при этом более 70% приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, что может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.
В 2019 году рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% и не более чем на 15% в 2020 году против 23% за 2018 год. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.
Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн руб. Основная причина — реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12%. В I полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11%.
Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 1 июля 2019 года против 72% двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 процентных пункта, до 21,7%, а доля POS-кредитов в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4%.
Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам также снизился до 5,4% на 1 июля 2019 против 7% на 1 января 2018-го на фоне роста портфеля. Однако более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 процентных пункта за последние 1,5 года и достигла 6,9% в среднем по розничным банкам.
Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. По кредитам наличными за 2018 год он снизился с 20 до 17%, при этом более 70% приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, что может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.
В 2019 году рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% и не более чем на 15% в 2020 году против 23% за 2018 год. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.
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