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Профсоюз «ММК-МЕТИЗ» отчитался о ходе выполнения коллективного договора
3 октябрь 2019 (13:06)
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2019. Первичная профсоюзная организация Магнитогорского метизно-калибровочного завода («ММК-МЕТИЗ») провела отчетную конференцию. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
В конференции приняли участие и. о. директора предприятия Иван Тефтелев, заведующий организационным отделом обкома Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку.
«За два с половиной года в жизни коллектива завода было немало перемен, важных социальных изменений. Об этом профактиву рассказала председатель первичной профсоюзной организации Елена Рамазанова. Один из главных гарантов социально-экономического обеспечения работников — коллективный договор «ММК-МЕТИЗ». За качество и полноту содержания он неоднократно отмечался в числе лучших в области и отрасли. Особенно его выделяют «бонусы» в отдыхе и оздоровлении работников и членов их семей, меры защиты материнства и детства, забота о ветеранах завода, возможность получения дополнительных выплат и социальных оплачиваемых отпусков», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители ММК, взаимоотношение профкома с руководством завода строится на принципах социального партнерства.
«Для нас главным в работе является забота о человеке труда. Через систему соцпартнерства решаются жизненно важные вопросы для каждого работника. Поэтому хочу поблагодарить руководство завода за понимание и поддержку в совместной работе на благо трудового коллектива. Это помогает нам преодолевать трудности и решать непростые проблемы и задачи», — отметила председатель профорганизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова.
«Заведующий организационным отделом областной организации ГМПР Владимир Ревенку подчеркнул, что коллектив «ММК-МЕТИЗ» — один из лидеров по многим направлениям. Здесь сильнейший по уровню соцгарантий коллективный договор, качественная работа по охране труда и обучению, высокий уровень профессионального членства. Поэтому почетная награда в номинации «Высота», которой первичная организация завода удостоена в этом году на юбилее областной организации ГМПР, вполне заслужена», — сообщили представители ММК.
В конференции приняли участие и. о. директора предприятия Иван Тефтелев, заведующий организационным отделом обкома Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку.
«За два с половиной года в жизни коллектива завода было немало перемен, важных социальных изменений. Об этом профактиву рассказала председатель первичной профсоюзной организации Елена Рамазанова. Один из главных гарантов социально-экономического обеспечения работников — коллективный договор «ММК-МЕТИЗ». За качество и полноту содержания он неоднократно отмечался в числе лучших в области и отрасли. Особенно его выделяют «бонусы» в отдыхе и оздоровлении работников и членов их семей, меры защиты материнства и детства, забота о ветеранах завода, возможность получения дополнительных выплат и социальных оплачиваемых отпусков», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители ММК, взаимоотношение профкома с руководством завода строится на принципах социального партнерства.
«Для нас главным в работе является забота о человеке труда. Через систему соцпартнерства решаются жизненно важные вопросы для каждого работника. Поэтому хочу поблагодарить руководство завода за понимание и поддержку в совместной работе на благо трудового коллектива. Это помогает нам преодолевать трудности и решать непростые проблемы и задачи», — отметила председатель профорганизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова.
«Заведующий организационным отделом областной организации ГМПР Владимир Ревенку подчеркнул, что коллектив «ММК-МЕТИЗ» — один из лидеров по многим направлениям. Здесь сильнейший по уровню соцгарантий коллективный договор, качественная работа по охране труда и обучению, высокий уровень профессионального членства. Поэтому почетная награда в номинации «Высота», которой первичная организация завода удостоена в этом году на юбилее областной организации ГМПР, вполне заслужена», — сообщили представители ММК.
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