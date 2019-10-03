Новости дня
В Екатеринбурге стоимость мобильных телефонов на вторичном рынке снизилась на 29% за год
3 октябрь 2019 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Средняя цена мобильного телефона на вторичном рынке в Екатеринбурге по итогам III квартала 2019 года составила 11 тыс. 500 руб., что на 29% доступнее, чем годом ранее, и на 3% ниже, чем во II квартале 2019 года.
По данным исследования «Авито», лидеры по спросу остались неизменными: на первом месте iPhone, на втором — Samsung, а тройку лидеров замыкает Xiaomi. Четвертую строчку занимает китайский бренд Huawei, уверенно опережая ближайших преследователей — Nokia и Sony.
«Мобильный телефон — по-прежнему самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на «Авито». Среди телефонов, которые пользуются наибольшим спросом, в III квартале 2019 года лидерство сохранил iPhone со средней ценой в 18 тыс. 300 руб., который стал доступнее на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мобильные устройства Samsung, главного соперника iPhone, занимают второе место, как и в прошлом году. В среднем телефоны этой марки стоят около 10 тыс. 700 руб. (+4,8% за год). Тройку лидеров замыкает китайский бренд Xiaomi (10 тыс. руб., -0,7% за год). Всего в Екатеринбурге за прошедший квартал на iPhone пришлось 54,6% всего спроса, на Samsung — 19,5%, на Xiaomi и Huawei — 8,2% и 6,5% соответственно. На остальные марки, вошедшие в топ-10 по популярности у жителей города — 11,2% спроса», — говорится в сообщении.
Отметим, что средняя цена смартфона по России составила 12 тыс. 300 руб. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 6% больше, чем во втором квартале 2019.
По данным исследования «Авито», лидеры по спросу остались неизменными: на первом месте iPhone, на втором — Samsung, а тройку лидеров замыкает Xiaomi. Четвертую строчку занимает китайский бренд Huawei, уверенно опережая ближайших преследователей — Nokia и Sony.
«Мобильный телефон — по-прежнему самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на «Авито». Среди телефонов, которые пользуются наибольшим спросом, в III квартале 2019 года лидерство сохранил iPhone со средней ценой в 18 тыс. 300 руб., который стал доступнее на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мобильные устройства Samsung, главного соперника iPhone, занимают второе место, как и в прошлом году. В среднем телефоны этой марки стоят около 10 тыс. 700 руб. (+4,8% за год). Тройку лидеров замыкает китайский бренд Xiaomi (10 тыс. руб., -0,7% за год). Всего в Екатеринбурге за прошедший квартал на iPhone пришлось 54,6% всего спроса, на Samsung — 19,5%, на Xiaomi и Huawei — 8,2% и 6,5% соответственно. На остальные марки, вошедшие в топ-10 по популярности у жителей города — 11,2% спроса», — говорится в сообщении.
Отметим, что средняя цена смартфона по России составила 12 тыс. 300 руб. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 6% больше, чем во втором квартале 2019.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I квартале спрос на подержанные мобильные телефоны в Екатеринбурге увеличился на 16,1%
- В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты
- Продажи на вторичном рынке мобильных телефонов в Екатеринбурге снизились на 3,2%
- Доля продаж телефонов в Екатеринбурге составила половину от общего спроса на бытовую электронику на Avito
- За год средняя стоимость мобильных телефонов на Avito в Екатеринбурге выросла почти на 25%