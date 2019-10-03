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В Челябинске будут судить четверых местных жителей за серию инсценировок ДТП

УрБК, Челябинск, 03.10.2019. В Челябинске четверо местных жителей обвиняются по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По версии следствия, с 2016 по 2018 год сообщники совершили более 70 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Только в 2017 году обвиняемые похитили у страховых компаний около 890 тыс. руб. за три инсценированных ДТП.



«В качестве номинальных водителей привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение от 2 до 25 тыс. руб. Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники преступного сообщества», — говорится в сообщении.



В ходе следствия наложен арест на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 212 тыс. руб. Другие сообщники добровольно возместили ущерб на сумму свыше 308 тыс. руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

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