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Гендиректором ГУП СО «Газовые сети» стал бывший заместитель полпреда президента РФ в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. По итогам конкурса выбран новый генеральный директор ГУП СО «Газовые сети». Им стал первый замдиректора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области Андрей Андриянов, который также занимал должность заместителя полпреда президента РФ в УрФО.



О результатах конкурса по замещению вакантной должности директора ГУП СО «Газовые сети» сообщили в пресс-службе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Заседание межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью состоялось еще 26 сентября.



По итогам ее решения победителем конкурса был признан Андрей Андриянов. В МУГИСО указывают, что он имеет правительственные награды: благодарность президента РФ, почетную грамоту минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, а также благодарственное письмо губернатора Свердловской области.



В 2016 году бывшего гендиректора ГУП «Газовые сети» Владимира Яхлакова осудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Как было установлено, исполняя обязанности генерального директора ГУПа с июня 2011 года по декабрь 2012 года, В. Яхлаков заключал фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями на выполнение работ по обустройству газопроводов в различных муниципалитетах области. При этом на момент заключения договоров упомянутые работы уже были выполнены работниками самого ГУПа. То есть организациями производилась оплата за неоказанные услуги, а средства в итоге уходили обратно В. Яхлакову.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:19</span><br /><strong>Гендиректором ГУП СО «Газовые сети» стал бывший заместитель полпреда президента РФ в УрФО</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. По итогам конкурса выбран новый генеральный директор ГУП СО «Газовые сети». Им стал первый замдиректора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области Андрей Андриянов, который также занимал должность заместителя полпреда президента РФ в УрФО.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090332-gendirektorom-gup-so-gazovye-seti-stal-byvshiy-zamestitel-polpreda-prezidenta-rf-v-urfo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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