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В Екатеринбурге состоялась первая сделка на покупку квартиры по ипотеке 3,4%
3 октябрь 2019 (09:58)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. В Екатеринбурге подписан первый договор долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки от Сбербанка по ставке 3,4% годовых. Об этом сообщает пресс-служба застройщика — компании Брусника.
«Такая привлекательная ставка по ипотеке стала возможной благодаря практике работы Брусники и Сбербанка по требованиям нового законодательства. Брусника еще в апреле 2018 года первой в стране совместно со Сбербанком запустила механизм проектного финансирования и расчетов с дольщиками с использованием счетов эскроу», — говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года компания объявила о специальных условиях по ипотеке 3,4% для семей с детьми в Екатеринбурге. Программа действует при покупке квартир в новых проектах девелопера — «Южных кварталах» (дом 2) и «Северном квартале», строительство которых осуществляется при проектной поддержке банка. Продажа квартир реализуется через эскроу-счета.
«По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» клиенты Брусники, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут приобрести квартиру по сниженной ставке от 3,4% годовых. Специальная процентная ставка будет действовать весь период пользования ипотечным кредитом, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять от 20% стоимости жилья», — сообщили в компании Брусника.
«Такая привлекательная ставка по ипотеке стала возможной благодаря практике работы Брусники и Сбербанка по требованиям нового законодательства. Брусника еще в апреле 2018 года первой в стране совместно со Сбербанком запустила механизм проектного финансирования и расчетов с дольщиками с использованием счетов эскроу», — говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года компания объявила о специальных условиях по ипотеке 3,4% для семей с детьми в Екатеринбурге. Программа действует при покупке квартир в новых проектах девелопера — «Южных кварталах» (дом 2) и «Северном квартале», строительство которых осуществляется при проектной поддержке банка. Продажа квартир реализуется через эскроу-счета.
«По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» клиенты Брусники, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут приобрести квартиру по сниженной ставке от 3,4% годовых. Специальная процентная ставка будет действовать весь период пользования ипотечным кредитом, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять от 20% стоимости жилья», — сообщили в компании Брусника.
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