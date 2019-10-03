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В Копейске асфальтовый завод оштрафовали более чем на 200 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства

УрБК, Челябинск, 03.10.2019. В Копейске асфальтовый завод ООО «Оливин» оштрафовали за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«В ходе проверки установлены нарушения в виде отсутствия согласованного с министерством экологии плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ при НМУ, отсутствия программы производственного экологического контроля на текущий год, нарушения правил учёта обращения с отходами. Также предприятие не уведомило органы государственного экологического контроля при нештатной ситуации о массовом и неконтролируемом выбросе продуктов горения в атмосферу», — говорится в сообщении.



Директору ООО «Оливин» назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 25 тыс. руб., юридическому лицу — 220 тыс. руб. за административные правонарушения, предусмотренные статьей 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», частью 10 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и статьей 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации».

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