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В Челябинской области ожидается сильный ветер
2 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Челябинск, 02.10.2019. На Южном Урале 3 октября ожидается усиление ветра, отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«3 октября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям.
«3 октября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям.
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