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Долги граждан-банкротов перед государством могут признать безнадежными к взысканию

2 октябрь 2019 (17:57)

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня случаев, когда просроченные платежи в бюджет признаются безнадежными к взысканию. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект разработан с учетом поручений президента РФ «в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета».

В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень таких случаев, относя к ним в том числе банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан, передает «Прайм».

Законопроектом предлагается отнести к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем, а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц. Одновременно учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.

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