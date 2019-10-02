Важно
Долги граждан-банкротов перед государством могут признать безнадежными к взысканию
2 октябрь 2019 (17:57)
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня случаев, когда просроченные платежи в бюджет признаются безнадежными к взысканию. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект разработан с учетом поручений президента РФ «в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета».
В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень таких случаев, относя к ним в том числе банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан, передает «Прайм».
Законопроектом предлагается отнести к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем, а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц. Одновременно учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.
Законопроект разработан с учетом поручений президента РФ «в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета».
В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень таких случаев, относя к ним в том числе банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан, передает «Прайм».
Законопроектом предлагается отнести к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем, а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц. Одновременно учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Долги граждан-банкротов перед государством могут признать безнадежными к взысканию
- В России банкротам смогут списывать долги и штрафы ГИБДД
- Максимальный размер микрозайма для бизнеса увеличат до 5 млн рублей
- Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о списании долгов физлиц по налогам на имущество
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении штрафов для финансовых управляющих