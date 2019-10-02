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Нового начальника Свердловского УФСБ представили коллективу
2 октябрь 2019 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Новый начальник УФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев представлен коллективу. Об этом сообщает пресс-служба управления.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 сентября 2019 года генерал-майор Зиновьев Алексей Владимирович назначен на должность начальника УФСБ России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
Его предшественник генерал-лейтенант Александр Вяткин возглавлял Управление с 2012 по 2019 год. На сегодняшний день он переведен к новому месту службы в Москву.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 сентября 2019 года генерал-майор Зиновьев Алексей Владимирович назначен на должность начальника УФСБ России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
Его предшественник генерал-лейтенант Александр Вяткин возглавлял Управление с 2012 по 2019 год. На сегодняшний день он переведен к новому месту службы в Москву.
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