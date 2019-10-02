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В Челябинской области приставы арестовали сельхозтехнику предприятия «Алга» из-за долга в 32 млн рублей

2 октябрь 2019 (16:55)

УрБК, Челябинск, 02.10.2019. В Челябинской области судебные приставы арестовали принадлежащие ООО «Алга» автогрейдер и два сельскохозяйственных комбайна. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

«В настоящее время в сводном исполнительном производстве — 13 производств на общую сумму требований 32 млн руб. В числе взыскателей — кредитные организации, юридические и физические лица, налоговый орган», — говорится в сообщении.

Сельхозтехника компании «Алга» была обнаружена судебными приставами в Увельском районе. Автогрейдер и два сельскохозяйственных комбайна были арестованы.

«Также заблокированы счета должника, где обнаружены денежные средства в размере 6 млн руб. После списания они будут распределены по счетам взыскателей. Исполнительное производство продолжается», — сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области.

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