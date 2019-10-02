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Сумма ущерба от мошенников в сфере автострахования за первые полгода в УрФО составила 84,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Уральский федеральный округ занял последнее место по сумме ущерба от мошенников в ОСАГО в первом полугодии 2019 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.



«Сумма ущерба от мошенников в сфере автострахования за первые полгода в УрФО составила 84 млн 360 тыс. 550 руб. Следующим по минимальной сумме ущерба является Дальневосточный регион, где потери насчитывают 93 млн 536 тыс. 216 руб., замыкает тройку лидеров Северо-Кавказский федеральный округ — 114 млн 402 тыс. 033 руб. Наибольшие потери понес Центральный федеральный округ, где ущерб составил 2 млрд 886 млн 009 тыс. 749 руб.», — заявил Сергей Ефремов.



Отметим, общий ущерб от недобросовестных страховщиков в РФ насчитывает более 4,6 млрд руб.

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