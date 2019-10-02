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В Новоуральске владелец автокомплекса «Центральный» заплатит более 500 тыс. рублей за разбитый автомобиль клиента

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. В Новоуральске владелец автокомплекса «Центральный» заплатит 521 тыс. 436 руб. за разбитый автомобиль клиента, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июле прошлого года житель Новоуральска пригнала автомобиль своей супруги Kia Ceed на мойку автокомплекса «Центральный» ИП Яременко Е. Н. Один из сотрудников мойки угнал транспортное средство и попал на нем в ДТП. В итоге автомобиль получил повреждения, устранение которых составило 448 тыс. 540 руб. В январе 2019 года судом угонщик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Владелица автомобиля также подала гражданский иск к индивидуальному предпринимателю, которому принадлежала автомойка. Истец просила взыскать стоимость ремонта машины, а также расходы на эвакуацию — 6 тыс. 774 руб., компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб. и почтовые расходы в сумме 116 руб.



Иск был удовлетворен частично: с предпринимателя взыскан материальный вред в размере 318 тыс. 032 руб., расходы в сумме 21 тыс. 888 руб., компенсация морального вреда — 15 тыс. руб., штраф —166 тыс. 516 руб., а также госпошлина — 6 тыс. 680 руб.



Ответчик попытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции, однако судебная коллегия, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

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