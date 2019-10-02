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Светлана Фурдуй: Средний «срок жизни» финансовой пирамиды в России сократился до полугода
2 октябрь 2019 (16:13)
На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.
— Светлана Валерьевна, кто такие нелегалы на финансовом рынке с точки зрения закона?
— Нелегальным участником финансового рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в государственном реестре. Сюда же относятся организации, продолжающие деятельность после исключения из реестра субъектов рынка микрофинансирования, нелегальные ломбарды и комиссионные магазины, заключающие договоры купли-продажи товаров с правом обратного выкупа, а также интернет-проекты без точной идентификации лица, осуществляющего деятельность.
— Какова статистика по их количеству в УрФО и Свердловской области?
— В целом по Уральскому федеральному округу за первое полугодие 2019 года было выявлено 140 нелегальных участников финансового рынка. Наибольшее число из них — 63 — работали на территории Свердловской области. Из них две финансовые пирамиды, но большинство — 56 — это нелегальные кредиторы.
— Кто они такие и чем опасны?
— Это могут быть частные лица, индивидуальные предприниматели или ООО, работающие под вывесками, условно, «деньги в долг». Надо понимать, что в Российской Федерации выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК и СКПК) и ломбарды. Легальные участники финансового рынка, например, МФО, состоят в реестре Банка России, он регулирует и контролирует их деятельность. Так, сейчас им запрещено выдавать займы под залог жилья, также ограничены максимальные проценты по займам. Что касается нелегальных участников, то для них запреты и ограничения не действуют, поэтому они могут кредитовать население под залог единственного жилья, в результате граждане лишаются последней недвижимости. Обращение к «черным кредиторам» также чревато проблемами при выплате и закрытии займа. Например, с легальным кредитором можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита или же признать себя банкротом. Нелегалы такие проблемы решают иначе: запугивают, угрожают, изымают имущество. Опасность заключается еще в том, что такая организация может менять правила игры «на ходу», изменяя условия по кредиту, поэтому в случае проблем отстоять свои права будет практически невозможно.
— А пирамиды?
— Они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Важно, что среди жертв таких организаций часто оказываются представители социально незащищенных категорий населения — пенсионеры, инвалиды, они теряют все накопления. Пирамиды агрессивно рекламировали себя в местных печатных СМИ и обещали высокую доходность. Эти два признака — массированная реклама и гарантия получения значительного дохода — однозначно свидетельствуют о том, что компания работает вне правового поля. Ведь, скажем, по законам природы на Урале не может быть тропического климата, так и по законам экономики не может быть заоблачной доходности, она должна быть чем-то обеспечена. Однако пирамида не ведет инвестиционной деятельности и выплачивает доход (если вообще выплачивает) только из средств, привлеченных от следующих участников.
— До сих пор многие помнят МММ, чем характеризуются современные пирамиды?
— Принципиально иным масштабом. Сегодня создана законодательная база, позволяющая привлекать организаторов, в том числе и к уголовной ответственности по статье 172.2 Уголовного кодекса, поэтому мало кто рискует создавать масштабные организации. К тому же мы стараемся пресечь такую деятельность еще до того, как она развернулась в полную силу: максимально быстро выявляем рекламу, оперативно информируем правоохранительные органы. Так что есть явные тенденции к уменьшению масштаба и срока жизни финансовой пирамиды. В среднем по стране они успевают поработать не более полугода. Кстати, многие граждане, «инвестируя» в пирамиду, осознают, что ее деятельность нелегальна, но надеются, что успеют вывести заработанное. Однако с сокращением срока жизни пирамид такой способ заработка уже не работает.
— Насколько легальны фирмы, предлагающие посредничество на рынке «Форекс»?
— В России существует всего четыре компании, имеющие лицензии форекс-дилеров. Все остальные фирмы, которые предлагают «заработать на «Форекс» — как правило, иностранные юридические лица. Это легко проверить — доменные имена таких сайтов зарегистрированы иностранным регистратором сайта. Реклама таких фирм на территории РФ запрещена законом. Такие организации действуют в рамках законодательства иностранного государства и, соответственно, все претензии, например, по возврату денег и так далее придется решать в рамках правового поля той страны. А это может оказаться какая-то малоизвестная республика на другой стороне земного шара.
Так что если кто-то хочет попытаться заработать на «Форекс», надо проверять, с чьей помощью, это тоже несложно — вся информация есть на сайте Банка России.
— Как в Банке России выстроен процесс выявления нелегалов и пресечения их деятельности?
— В 2018 году в структуре Банка России был создан Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности. Он расположен в Краснодаре, но туда стекается информация о нелегальных участниках финансового рынка со всей страны.
Задача центра в том, чтобы анализировать полученные данные и на их основе разрабатывать методологии выявления и пресечения таких практик. Отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке в 2018 году созданы в главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском. Наши возможности расширились: сотрудники в территориальных учреждениях владеют ситуацией на местах, видят, что там происходит.
Нелегалов выявляют также с помощью граждан и СМИ, кстати, именно этот источник информации важен для нас, поскольку журналисты проводят собственные расследования, и полученные данные оказываются полезными. Еще один канал — выявление компаний, действующих в интернете. Банк России использует поисковую модель, которая ведет себя, как человек, ищущий, как и куда вложить деньги. На такого «посетителя» реагируют компании, ищущие новых клиентов. Робот, проанализировав большой объем данных, позволяет выяснить, кто стоит за разрозненными компаниями, откуда идет реклама, куда уходят деньги. Кстати, сегодня разработан законопроект, который позволит быстро блокировать сайты нелегалов в интернете. Таким образом, у нас появится больше возможностей быстро купировать проблему.
— Каким образом?
Информация обо всех нелегальных участниках рынка передается в правоохранительные органы для принятия мер. Так, в первом полугодии 2019 года в органы прокуратуры было направлено 146 писем, в ФАС — 38. В большинстве случаев правоохранительные органы подтверждают нашу информацию и привлекают нарушителей к ответственности.
Советы:
— Проверяйте наличие у организации лицензии/разрешения Банка России на www.cbr.ru.
— Если столкнулись с нелегальным участником рынка и считаете себя обманутым, обращайтесь в правоохранительные органы по месту жительства. При себе имейте копии договоров и других документов (чеки, квитанции, банковские выписки).
— Если стала известна информация о деятельности нелегального банка или кредитора, обращайтесь в интернет-приемную Банка России на www.cbr.ru. Такая информация позволяет более эффективно расследовать деятельность недобросовестных организаций.
Фотография предоставлена пресс-службой Уральского главного управления Банка России
Для справки:
Число нелегальных участников финансового рынка в I полугодии 2019 года
— Светлана Валерьевна, кто такие нелегалы на финансовом рынке с точки зрения закона?
— Нелегальным участником финансового рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в государственном реестре. Сюда же относятся организации, продолжающие деятельность после исключения из реестра субъектов рынка микрофинансирования, нелегальные ломбарды и комиссионные магазины, заключающие договоры купли-продажи товаров с правом обратного выкупа, а также интернет-проекты без точной идентификации лица, осуществляющего деятельность.
— Какова статистика по их количеству в УрФО и Свердловской области?
— В целом по Уральскому федеральному округу за первое полугодие 2019 года было выявлено 140 нелегальных участников финансового рынка. Наибольшее число из них — 63 — работали на территории Свердловской области. Из них две финансовые пирамиды, но большинство — 56 — это нелегальные кредиторы.
— Кто они такие и чем опасны?
— Это могут быть частные лица, индивидуальные предприниматели или ООО, работающие под вывесками, условно, «деньги в долг». Надо понимать, что в Российской Федерации выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК и СКПК) и ломбарды. Легальные участники финансового рынка, например, МФО, состоят в реестре Банка России, он регулирует и контролирует их деятельность. Так, сейчас им запрещено выдавать займы под залог жилья, также ограничены максимальные проценты по займам. Что касается нелегальных участников, то для них запреты и ограничения не действуют, поэтому они могут кредитовать население под залог единственного жилья, в результате граждане лишаются последней недвижимости. Обращение к «черным кредиторам» также чревато проблемами при выплате и закрытии займа. Например, с легальным кредитором можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита или же признать себя банкротом. Нелегалы такие проблемы решают иначе: запугивают, угрожают, изымают имущество. Опасность заключается еще в том, что такая организация может менять правила игры «на ходу», изменяя условия по кредиту, поэтому в случае проблем отстоять свои права будет практически невозможно.
— А пирамиды?
— Они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Важно, что среди жертв таких организаций часто оказываются представители социально незащищенных категорий населения — пенсионеры, инвалиды, они теряют все накопления. Пирамиды агрессивно рекламировали себя в местных печатных СМИ и обещали высокую доходность. Эти два признака — массированная реклама и гарантия получения значительного дохода — однозначно свидетельствуют о том, что компания работает вне правового поля. Ведь, скажем, по законам природы на Урале не может быть тропического климата, так и по законам экономики не может быть заоблачной доходности, она должна быть чем-то обеспечена. Однако пирамида не ведет инвестиционной деятельности и выплачивает доход (если вообще выплачивает) только из средств, привлеченных от следующих участников.
— До сих пор многие помнят МММ, чем характеризуются современные пирамиды?
— Принципиально иным масштабом. Сегодня создана законодательная база, позволяющая привлекать организаторов, в том числе и к уголовной ответственности по статье 172.2 Уголовного кодекса, поэтому мало кто рискует создавать масштабные организации. К тому же мы стараемся пресечь такую деятельность еще до того, как она развернулась в полную силу: максимально быстро выявляем рекламу, оперативно информируем правоохранительные органы. Так что есть явные тенденции к уменьшению масштаба и срока жизни финансовой пирамиды. В среднем по стране они успевают поработать не более полугода. Кстати, многие граждане, «инвестируя» в пирамиду, осознают, что ее деятельность нелегальна, но надеются, что успеют вывести заработанное. Однако с сокращением срока жизни пирамид такой способ заработка уже не работает.
— Насколько легальны фирмы, предлагающие посредничество на рынке «Форекс»?
— В России существует всего четыре компании, имеющие лицензии форекс-дилеров. Все остальные фирмы, которые предлагают «заработать на «Форекс» — как правило, иностранные юридические лица. Это легко проверить — доменные имена таких сайтов зарегистрированы иностранным регистратором сайта. Реклама таких фирм на территории РФ запрещена законом. Такие организации действуют в рамках законодательства иностранного государства и, соответственно, все претензии, например, по возврату денег и так далее придется решать в рамках правового поля той страны. А это может оказаться какая-то малоизвестная республика на другой стороне земного шара.
Так что если кто-то хочет попытаться заработать на «Форекс», надо проверять, с чьей помощью, это тоже несложно — вся информация есть на сайте Банка России.
— Как в Банке России выстроен процесс выявления нелегалов и пресечения их деятельности?
— В 2018 году в структуре Банка России был создан Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности. Он расположен в Краснодаре, но туда стекается информация о нелегальных участниках финансового рынка со всей страны.
Задача центра в том, чтобы анализировать полученные данные и на их основе разрабатывать методологии выявления и пресечения таких практик. Отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке в 2018 году созданы в главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском. Наши возможности расширились: сотрудники в территориальных учреждениях владеют ситуацией на местах, видят, что там происходит.
Нелегалов выявляют также с помощью граждан и СМИ, кстати, именно этот источник информации важен для нас, поскольку журналисты проводят собственные расследования, и полученные данные оказываются полезными. Еще один канал — выявление компаний, действующих в интернете. Банк России использует поисковую модель, которая ведет себя, как человек, ищущий, как и куда вложить деньги. На такого «посетителя» реагируют компании, ищущие новых клиентов. Робот, проанализировав большой объем данных, позволяет выяснить, кто стоит за разрозненными компаниями, откуда идет реклама, куда уходят деньги. Кстати, сегодня разработан законопроект, который позволит быстро блокировать сайты нелегалов в интернете. Таким образом, у нас появится больше возможностей быстро купировать проблему.
— Каким образом?
Информация обо всех нелегальных участниках рынка передается в правоохранительные органы для принятия мер. Так, в первом полугодии 2019 года в органы прокуратуры было направлено 146 писем, в ФАС — 38. В большинстве случаев правоохранительные органы подтверждают нашу информацию и привлекают нарушителей к ответственности.
Советы:
— Проверяйте наличие у организации лицензии/разрешения Банка России на www.cbr.ru.
— Если столкнулись с нелегальным участником рынка и считаете себя обманутым, обращайтесь в правоохранительные органы по месту жительства. При себе имейте копии договоров и других документов (чеки, квитанции, банковские выписки).
— Если стала известна информация о деятельности нелегального банка или кредитора, обращайтесь в интернет-приемную Банка России на www.cbr.ru. Такая информация позволяет более эффективно расследовать деятельность недобросовестных организаций.
Фотография предоставлена пресс-службой Уральского главного управления Банка России
Для справки:
Число нелегальных участников финансового рынка в I полугодии 2019 года
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