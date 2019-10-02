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Экологи получили право контролировать благоустройство парка «Зеленая роща» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Общественное движение «Защита природы» получило право контролировать работы по строительству дорог и благоустройству парка «Зеленая роща» в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Соответствующее трехстороннее соглашение подписали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, генеральный директор АО «Свердловскавтодор» Владимир Тюменцев и председатель движения РООСО «Защита природы» Юрий Камаев.



Как отметил Юрий Камаев, проект реконструкции парка в его экологической части полностью устраивает возглавляемую им организацию.



«При этом мы готовы осуществлять общественный экологический контроль за проводимыми работами», — подчеркнул общественник.



Напомним, документ, направленный на обеспечение экологических норм при проведении работ по дорожному строительству, был подписан 26 сентября текущего года.



«Администрация Екатеринбурга рассчитывает на помощь экспертов РООСО «Защита природы» по всем направлениям. Мы хотим сделать экологию темой не политических спекуляций, а роста качества жизни горожан. Смысл в том, что при проведении дорожного строительства и благоустройства мы привлекаем в качестве эксперта общественную организацию, которая обладает необходимыми компетенциями в этой сфере. С точки зрения общественного контроля и улучшения экологической обстановки это одна из главных задач руководства уральской столицы», — подчеркнул Александр Высокинский.

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