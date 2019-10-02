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На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый тяговый агрегат серии НП-1

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (ЕВРАЗ КГОК) вышел на линию новый тяговый агрегат серии НП-1. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.



До конца года на предприятие поступит еще один подобный локомотив. Техника будет использоваться в действующих карьерах, а также на освоении нового Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд.



«Тяговый агрегат НП-1 производства Новочеркасского электровозостроительного завода является одним из самых производительных в России. Комплекс состоит из электровоза и двух моторных думпкаров, что позволяет вытягивать из глубоких карьеров с непростым рельефом состав из 11 груженых думпкаров весом 1,3 тыс. т горной массы. Локомотив оснащен новой системой смазки гребней колес, что снижает их износ», — говорится в сообщении.



«Новая техника приобретена по программе стратегического развития ЕВРАЗ КГОКа. Увеличение парка локомотивов позволит нам отказаться от устаревших машин, повысить эффективность работы железнодорожного транспорта. Также мы продолжим вводить в эксплуатацию 240-тонные БелАЗы и экскаваторы с объемом ковша 20 кубических метров», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Для безопасного движения локомотив оснащен четырьмя системами торможения. У машинистов хороший обзор, действует естественная и искусственная вентиляция кузова, кабина оборудована двумя пультами управления, кондиционером, умывальником, холодильником и шкафом для одежды.



Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе 20 тяговых агрегатов НП-1. Ежесуточно один локомотивосостав (электровоз и 11 думпкаров) перевозит порядка 8 тыс. т горной массы.

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