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Челябинское УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка за sms-спам
2 октябрь 2019 (15:04)
Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк» за рассылку sms-рекламы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Так, на телефонный номер абонента в июле 2019 года поступило два сообщения рекламного характера. После получения данной информации гражданин обратился в адрес ПАО «Сбербанк» с просьбой прекратить рассылку рекламы», — говорится в сообщении.
Однако в августе на его телефонный номер вновь поступило рекламное сообщение. В связи с этим гражданин направил заявление в Челябинское УФАС России, представив скриншоты поступивших с номера 900 sms-сообщений и детализацию услуг связи.
Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении Сбербанка по факту наличия признаков нарушения Закона о рекламе.
«Так, на телефонный номер абонента в июле 2019 года поступило два сообщения рекламного характера. После получения данной информации гражданин обратился в адрес ПАО «Сбербанк» с просьбой прекратить рассылку рекламы», — говорится в сообщении.
Однако в августе на его телефонный номер вновь поступило рекламное сообщение. В связи с этим гражданин направил заявление в Челябинское УФАС России, представив скриншоты поступивших с номера 900 sms-сообщений и детализацию услуг связи.
Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении Сбербанка по факту наличия признаков нарушения Закона о рекламе.
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