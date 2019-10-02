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Челябинское УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка за sms-спам

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк» за рассылку sms-рекламы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



«Так, на телефонный номер абонента в июле 2019 года поступило два сообщения рекламного характера. После получения данной информации гражданин обратился в адрес ПАО «Сбербанк» с просьбой прекратить рассылку рекламы», — говорится в сообщении.



Однако в августе на его телефонный номер вновь поступило рекламное сообщение. В связи с этим гражданин направил заявление в Челябинское УФАС России, представив скриншоты поступивших с номера 900 sms-сообщений и детализацию услуг связи.



Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении Сбербанка по факту наличия признаков нарушения Закона о рекламе.

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