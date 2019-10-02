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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 62 коп.

2 октябрь 2019 (14:47)

УрБК, Москва, 02.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 37 коп. до 65,44 руб., евро — на 62 коп. до 71,47 руб.

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