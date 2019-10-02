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За неделю полиция Екатеринбурга задержала 451 мигранта
2 октябрь 2019 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Полиция Екатеринбурга подвела итоги третьего этапа операции «Нелегальный мигрант». Мероприятие проводилось 23-27 сентября сотрудниками подразделений по вопросам миграции отделов полиции УМВД России по Екатеринбургу. Целью было выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, иностранных граждан и работодателей, нарушающих миграционное законодательство.
По итогам рейдов сотрудники полиции проверили 62 работодателя, использующих труд иностранных граждан, а также 32 места компактного проживания иностранных работников и лиц без гражданства.
Для проверки граждан на причастность к преступлениям и правонарушениям на территории Екатеринбурга в отделы полиции был доставлен 451 мигрант. Каждого поставили на фото- и дактилоскопический учеты. В отношении правонарушителей возбуждены 120 административных производств, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию привлечено 52 иностранных гражданина (часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ), 27 лиц привлечены к ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Сотрудники полиции выявили и привлекли к ответственности 12 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ), а по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» привлечено три работодателя.
Во время профилактического мероприятия полицией направлены 100 материалов для возбуждения уголовных дел, из них 98 — за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении (статья 322.3 УК РФ) и 2 уголовных дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ».
За пределы России в административном порядке по решению суда выдворены 15 иностранных граждан. В отношении лиц, нарушивших миграционное законодательство, наложено административных штрафов на сумму свыше 200 тыс. руб., взыскано — 64 тыс. руб.
По итогам рейдов сотрудники полиции проверили 62 работодателя, использующих труд иностранных граждан, а также 32 места компактного проживания иностранных работников и лиц без гражданства.
Для проверки граждан на причастность к преступлениям и правонарушениям на территории Екатеринбурга в отделы полиции был доставлен 451 мигрант. Каждого поставили на фото- и дактилоскопический учеты. В отношении правонарушителей возбуждены 120 административных производств, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию привлечено 52 иностранных гражданина (часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ), 27 лиц привлечены к ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Сотрудники полиции выявили и привлекли к ответственности 12 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ), а по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» привлечено три работодателя.
Во время профилактического мероприятия полицией направлены 100 материалов для возбуждения уголовных дел, из них 98 — за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении (статья 322.3 УК РФ) и 2 уголовных дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ».
За пределы России в административном порядке по решению суда выдворены 15 иностранных граждан. В отношении лиц, нарушивших миграционное законодательство, наложено административных штрафов на сумму свыше 200 тыс. руб., взыскано — 64 тыс. руб.
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