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УБРиР зафиксировал рост спроса на потребительские кредиты на 14%
2 октябрь 2019 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Кредиты наличными остаются самым востребованным продуктом в сегменте потребительского кредитования Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), сообщает пресс-служба финансовой организации.
По статистике УБРиР, на 1 сентября 2019 года доля выдач потребкредитов наличными во всех выдачах банка составила 46%, а кредитных карт — 37,7%. В объемах выданных средств потребительские кредиты также занимают наибольшую долю: 57% приходится на кредиты наличными, а 10,3% — на кредитные карты.
При этом спрос на потребительские кредиты продолжает расти. Так, за январь-август 2019 года количество заявок на кредиты выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Несмотря на то, что кредитные карты были хитом продаж прошлого года, кредиты наличными все равно занимают большую долю в портфеле УБРиР и в количественном отношении и в объеме выдач. А объясняется этот интерес очень просто — механика гашения долга по кредитам намного легче и понятнее для заемщиков», — комментирует директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин.
Также он отметил, что потребители уже давно переориентировались на потребительскую модель поведения, этим и объясняется растущий интерес к заемным продуктам банка.
«А учитывая, что на рынке закрепился тренд на снижение процентных ставок, кредиты становятся все доступнее и дешевле, поэтому спрос на заемные ресурсы будет продолжать расти», — добавил Денис Бабушкин.
Напомним, что УБРиР уже третий раз за квартал снизил ставки по кредитам наличными. С 13 сентября все новые и действующие клиенты УБРиР могут получить заемные средства по кредиту «Открытый» по ставке от 9,5% годовых. Срок кредитования составляет 3, 5 или 7 лет. Максимальная сумма займа — 3 млн руб.
По статистике УБРиР, на 1 сентября 2019 года доля выдач потребкредитов наличными во всех выдачах банка составила 46%, а кредитных карт — 37,7%. В объемах выданных средств потребительские кредиты также занимают наибольшую долю: 57% приходится на кредиты наличными, а 10,3% — на кредитные карты.
При этом спрос на потребительские кредиты продолжает расти. Так, за январь-август 2019 года количество заявок на кредиты выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Несмотря на то, что кредитные карты были хитом продаж прошлого года, кредиты наличными все равно занимают большую долю в портфеле УБРиР и в количественном отношении и в объеме выдач. А объясняется этот интерес очень просто — механика гашения долга по кредитам намного легче и понятнее для заемщиков», — комментирует директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин.
Также он отметил, что потребители уже давно переориентировались на потребительскую модель поведения, этим и объясняется растущий интерес к заемным продуктам банка.
«А учитывая, что на рынке закрепился тренд на снижение процентных ставок, кредиты становятся все доступнее и дешевле, поэтому спрос на заемные ресурсы будет продолжать расти», — добавил Денис Бабушкин.
Напомним, что УБРиР уже третий раз за квартал снизил ставки по кредитам наличными. С 13 сентября все новые и действующие клиенты УБРиР могут получить заемные средства по кредиту «Открытый» по ставке от 9,5% годовых. Срок кредитования составляет 3, 5 или 7 лет. Максимальная сумма займа — 3 млн руб.
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