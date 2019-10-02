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Прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по вопросам ЖКХ

2 октябрь 2019 (13:18)

УрБК, Челябинск, 02.10.2019. Прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по вопросам ЖКХ в связи с началом отопительного сезона. Инициатива направлена на оперативное решение проблем, с которыми столкнулись жители региона.

Информацию о фактах отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы можно направлять с 10.00 до 18.00 часов по телефону (351) 239-20-34.

Также по фактам нарушений граждане могут обращаться в интернет-приемную прокуратуры области на сайте www.chelproc.ru.

Кроме того, еженедельно по средам проводится тематический прием граждан по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Записаться на него жители могут по телефону 239-21-68, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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