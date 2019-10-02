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В Минпромторге назвали некорректными выводы о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ
2 октябрь 2019 (12:57)
УрБК, Москва, 02.10.2019. В Минпромторге считают некорректными выводы экспертов о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры некорректны: нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях. Только ошибки выборки PMI могут приводить к колебанию показателя на ±2,2 процентных пункта, и тогда верхняя граница доверительного интервала за сентябрь, по оценке экспертов, будет на уровне 48,6. Если ориентироваться на верхнюю границу, то она показывает ухудшение конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, хотя и не особо значительное», — сказал собеседник агентства.
Ранее исследовательская организация Markit сообщила, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до 10-летнего минимума, составив 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Снижение показателя в сентябре эксперты связывают с уменьшением объемов новых заказов предприятий и потерей клиентов.
«Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры некорректны: нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях. Только ошибки выборки PMI могут приводить к колебанию показателя на ±2,2 процентных пункта, и тогда верхняя граница доверительного интервала за сентябрь, по оценке экспертов, будет на уровне 48,6. Если ориентироваться на верхнюю границу, то она показывает ухудшение конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, хотя и не особо значительное», — сказал собеседник агентства.
Ранее исследовательская организация Markit сообщила, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до 10-летнего минимума, составив 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Снижение показателя в сентябре эксперты связывают с уменьшением объемов новых заказов предприятий и потерей клиентов.
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