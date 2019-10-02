Новости дня

В Минпромторге назвали некорректными выводы о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ





«Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры некорректны: нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях. Только ошибки выборки PMI могут приводить к колебанию показателя на ±2,2 процентных пункта, и тогда верхняя граница доверительного интервала за сентябрь, по оценке экспертов, будет на уровне 48,6. Если ориентироваться на верхнюю границу, то она показывает ухудшение конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, хотя и не особо значительное», — сказал собеседник агентства.



Ранее исследовательская организация Markit



Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Снижение показателя в сентябре эксперты связывают с уменьшением объемов новых заказов предприятий и потерей клиентов. УрБК, Москва, 02.10.2019. В Минпромторге считают некорректными выводы экспертов о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.«Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры некорректны: нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях. Только ошибки выборки PMI могут приводить к колебанию показателя на ±2,2 процентных пункта, и тогда верхняя граница доверительного интервала за сентябрь, по оценке экспертов, будет на уровне 48,6. Если ориентироваться на верхнюю границу, то она показывает ухудшение конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, хотя и не особо значительное», — сказал собеседник агентства.Ранее исследовательская организация Markit сообщила , что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до 10-летнего минимума, составив 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Снижение показателя в сентябре эксперты связывают с уменьшением объемов новых заказов предприятий и потерей клиентов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:57</span><br /><strong>В Минпромторге назвали некорректными выводы о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 02.10.2019. В Минпромторге считают некорректными выводы экспертов о худшей за 10 лет ситуации в обрабатывающих отраслях РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090303-v-minpromtorge-nazvali-nekorrektnymi-vyvody-o-hudshey-za-10-let-situacii-v-obrabatyvayuschih-otraslyah-rf.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: