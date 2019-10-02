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УЭХК вложил 1 млн рублей в строительство полигона по отработке навыков работы на высоте

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) ввели в эксплуатацию полигон для отработки практических навыков и приемов выполнения работ на высоте при использовании страховочных систем. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.



Финансирование проекта, включая приобретение полигона и его сборку, ремонтные и монтажные работы, составило порядка 1 млн руб.



«Введение полигона в работу значительно минимизирует один из рисков УЭХК в вопросах промышленной безопасности и охраны труда — это работа на высоте. Теперь сотрудники будут получать не только теоретическую подготовку, но практические навыки», — отметил начальник отдела охраны труда АО «УЭХК» Евгений Мартюшев.



В настоящее время на предприятии трудятся около 400 работников, производственная деятельность которых связана с работой на высоте. На полигоне они будут закреплять полученные ранее теоретические знания в условиях, максимально приближенных к реальным. Площадка дает возможность смоделировать различные ситуации: работа на горизонтальной площадке и в ограниченном пространстве, спуск и подъем между различными уровнями, применение стационарных анкерных линий и мобильных точек крепления, установленных над головой, на стене и на уровне ног, методы спасения пострадавших.



«Учебный полигон оборудован мобильным и стационарным страховочным тросовым снаряжением, привязями, стропами, блокирующими устройствами для индивидуальной защиты от падения, лебедками, анкерной системой и многим другим. В ходе практических занятий на полигоне работников научат применять страховочное снаряжение и преодолевать боязнь высоты. На площадке одновременно могут тренироваться до 6-8 человек попарно. В перспективе здесь работники будут проходить не только первичное обучение для допуска к работе на высоте, но и периодические практические тренировки для оттачивания навыков и освоению новых моделей средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

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