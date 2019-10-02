Важно
Квартиры в новостройках Челябинска в III квартале подорожали на 1,4%
2 октябрь 2019 (12:01)
Квартиры в новостройках Челябинска в III квартале 2019 года подорожали на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Стоимость одного квадратного метра в столице Южного Урала выросла с 39 тыс. 891 до 40 тыс. 449 руб.
В среднем по России стоимость квартир в новостройках за последние три месяца увеличилась на 3,3% (до 72 тыс. 860 руб. за кв. м.).
Стоимость одного квадратного метра в столице Южного Урала выросла с 39 тыс. 891 до 40 тыс. 449 руб.
В среднем по России стоимость квартир в новостройках за последние три месяца увеличилась на 3,3% (до 72 тыс. 860 руб. за кв. м.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Квартиры в новостройках Челябинска в III квартале подорожали на 1,4%
- Квартиры в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожали на 1,6%
- Квартиры в свердловских новостройках за год подорожали на 4%
- Квартиры в свердловских новостройках за год подорожали на 4%
- Цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла за год на 4%