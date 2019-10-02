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Квартиры в новостройках Челябинска в III квартале подорожали на 1,4%

Квартиры в новостройках Челябинска в III квартале 2019 года подорожали на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.



Стоимость одного квадратного метра в столице Южного Урала выросла с 39 тыс. 891 до 40 тыс. 449 руб.



В среднем по России стоимость квартир в новостройках за последние три месяца увеличилась на 3,3% (до 72 тыс. 860 руб. за кв. м.).

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