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Администрация Екатеринбурга запустила резервный источник снабжения города питьевой водой

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Администрация Екатеринбурга заранее приняла меры для обеспечения города питьевой водой в зимний сезон. Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.



«В текущем году естественная приточность в паводковый период не позволила на 100% наполнить водохранилища Екатеринбурга (Волчихинское, Новомариинское и Верхнемакаровское). Невысокий объем осадков сделал невозможным накопление водных запасов в летние месяцы. При этом ежемесячно Екатеринбургу требуется не менее 16 млн кубометров воды», — говорится в сообщении.



В связи с этим МУП «Водоканал» приняло решение по транспортировке энергоресурса из Челябинской области через Нязепертовский каскад — гидротехническое сооружение на реке Уфа. Вода насосами перекачивается через Уральский хребет и попадает в естественное русло реки Западная Чусовая, по которому проходит 170 км до Верхнемакаровского водохранилища.



Предполагается, что за четыре месяца из Челябинской области поступит свыше 30 млн кубометров воды. С учетом естественной приточности и дополнительной перекачки через Ревдинское водохранилище дефицит ресурса будет восполнен, и водных запасов хватит до весеннего паводка 2020 года.

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