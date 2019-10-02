В цехе Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» начался монтаж новой приточной вентиляции

Фотография предоставлена пресс-службой ООО «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. В цехе производства пропантов Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» начался монтаж новой приточной вентиляции, сообщает пресс-служба компании.На реализацию всего проекта планируется потратить около 20 млн руб. Новая система вентиляции позволит улучшить циркуляцию воздуха в помещениях и его качество.«Вместе с производством мы развиваем и наши системы газоочистки. Однако на смену воздуху, который вытягивают мощные рукавные фильтры, должен тут же поступать другой. Восполнить потери, восстановить баланс и призвана новая система вентиляции», — цитирует пресс-служба главного инженера проектов компании Иван Афанасьев.Как отмечают представители «ФОРЭС», по проекту, который разрабатывался с 2018 года, система должна включать восемь вентиляционных установок. Сейчас монтируются первые две, еще две должны вступить в действие до конца нынешнего года. Остальные четыре установки планируется смонтировать в будущем году. Зимой воздух будет поступать уже подогретым, что позволит улучшить микроклимат в здании.