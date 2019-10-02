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Средняя просроченная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями сократилась за год почти на четверть

УрБК, Москва, 02.10.2019. Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год сократился почти на 25% и по итогам августа составил 11 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



«Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за последние два года снизилась на 44%. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тыс. руб., в 2018 году — 14,5 тыс. руб., то в 2019 году — 11 тыс. руб.», — говорится в исследовании.



В НАПКА считают, что на тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: ужесточение регулирования микрофинансового рынка, в частности, постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015-2016 годов и развитие института кредитных историй.



Президент НАПКА Эльман Мехтиев ожидает, что в будущем средняя сумма просроченного долга заемщиков микрофинансовых организаций продолжит снижение. Одним из факторов будет введенный с 1 октября показатель долговой нагрузки, который ограничит выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой. По словам Эльмана Мехтиева, вследствие сократится и количество дефолтов, и средняя сумма долга, в перспективе через 12 месяцев она может опуститься на 5-10%.



Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября должны при выдаче потребительских кредитов рассчитывать долговую нагрузку заемщиков. При этом микрофинансовая организация, которая выдаст заем клиенту с показателем долговой нагрузки выше 50%, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа, а с 1 января 2020 года — 65%.

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