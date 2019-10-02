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На ММК стартовал конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих
2 октябрь 2019 (10:51)
УрБК, Магнитогорск, 02.10.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовал корпоративный конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«В традиционном конкурсе, организованном с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства, принимают участие молодые работники Группы ММК в возрасте до 30 лет и со стажем работы не менее одного года», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в два этапа. Первый (отборочный) — в производственных структурных подразделениях, второй (финальный) — общекомбинатский.
Организационный комитет конкурса возглавил начальник научно-технического центра Андрей Картунов. В состав комитета вошли руководители производств, управления кадров и управления персонала, группы рабочих кадров, Союза молодых металлургов, профсоюзного комитета комбината.
Победители финального этапа будут награждены дипломами, денежными премиями. Поощрения предусмотрены также для организаторов и наставников призеров конкурса.
Конкурс стартовал 1 октября. Одними из первых в нем приняли участие молодые работники горно-обогатительного производства.
«В традиционном конкурсе, организованном с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства, принимают участие молодые работники Группы ММК в возрасте до 30 лет и со стажем работы не менее одного года», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в два этапа. Первый (отборочный) — в производственных структурных подразделениях, второй (финальный) — общекомбинатский.
Организационный комитет конкурса возглавил начальник научно-технического центра Андрей Картунов. В состав комитета вошли руководители производств, управления кадров и управления персонала, группы рабочих кадров, Союза молодых металлургов, профсоюзного комитета комбината.
Победители финального этапа будут награждены дипломами, денежными премиями. Поощрения предусмотрены также для организаторов и наставников призеров конкурса.
Конкурс стартовал 1 октября. Одними из первых в нем приняли участие молодые работники горно-обогатительного производства.
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