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Суд признал ложными еще четыре утверждения жителя Сухого Лога о компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал недостоверными еще четыре утверждения жителя Сухого Лога Сергея Рябцева в отношении ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.



«Ложью признаны четыре утверждения, которые житель Сухого Лога сделал в мае на видеокамеру во время одиночного пикета в Екатеринбурге. На судебном процессе он не смог привести ни одного доказательства достоверности своих заявлений», — говорится в сообщении.



Согласно решению суда житель Сухого Лога обязан в 20-дневный срок опровергнуть ложные утверждения о компании «ФОРЭС».



Ранее Сергей Рябцев с почти четырехмесячным опозданием выполнил другое решение того же суда. Оно касалось видеоматериала, опубликованного в марте 2018 года, когда подобных недостоверных заявлений набралось более десятка.



Отметим, что по жалобам Сергея Рябцева в отношении Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» в 2018-2019 годы надзорными органами были проведены пять внеплановых проверок. По их результатам ни одна из этих жалоб не подтвердилась.

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