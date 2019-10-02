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Суд признал ложными еще четыре утверждения жителя Сухого Лога о компании «ФОРЭС»
2 октябрь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал недостоверными еще четыре утверждения жителя Сухого Лога Сергея Рябцева в отношении ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.
«Ложью признаны четыре утверждения, которые житель Сухого Лога сделал в мае на видеокамеру во время одиночного пикета в Екатеринбурге. На судебном процессе он не смог привести ни одного доказательства достоверности своих заявлений», — говорится в сообщении.
Согласно решению суда житель Сухого Лога обязан в 20-дневный срок опровергнуть ложные утверждения о компании «ФОРЭС».
Ранее Сергей Рябцев с почти четырехмесячным опозданием выполнил другое решение того же суда. Оно касалось видеоматериала, опубликованного в марте 2018 года, когда подобных недостоверных заявлений набралось более десятка.
Отметим, что по жалобам Сергея Рябцева в отношении Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» в 2018-2019 годы надзорными органами были проведены пять внеплановых проверок. По их результатам ни одна из этих жалоб не подтвердилась.
«Ложью признаны четыре утверждения, которые житель Сухого Лога сделал в мае на видеокамеру во время одиночного пикета в Екатеринбурге. На судебном процессе он не смог привести ни одного доказательства достоверности своих заявлений», — говорится в сообщении.
Согласно решению суда житель Сухого Лога обязан в 20-дневный срок опровергнуть ложные утверждения о компании «ФОРЭС».
Ранее Сергей Рябцев с почти четырехмесячным опозданием выполнил другое решение того же суда. Оно касалось видеоматериала, опубликованного в марте 2018 года, когда подобных недостоверных заявлений набралось более десятка.
Отметим, что по жалобам Сергея Рябцева в отношении Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» в 2018-2019 годы надзорными органами были проведены пять внеплановых проверок. По их результатам ни одна из этих жалоб не подтвердилась.
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