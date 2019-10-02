Свердловский бизнес пострадает из-за отмены ЕНВД

С 1 января 2021 года в РФ будет отменен единый налог на вменённый доход (ЕНВД). В настоящее время по этой схеме налогообложения в Свердловской области работают 57 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По оценкам экспертов, многие из них не смогут адаптироваться к новым условиям и будут вынуждены уйти с рынка.Отметим, что ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом «вмененка» заменяет такие налоги как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. Режим ЕНВД применяется в отношении предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг.Президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, эксперт Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Мария Чумак в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала, что российские власти приняли решение отменить спецрежим, чтобы пресечь его использование для ухода от уплаты налогов. Как правило, такую схему применяют крупные предприятия через искусственное дробление бизнеса.«Этот налог был введен еще в 2003 году. С 2013 года он стал добровольным. То есть некоторые добросовестные предприниматели уже много-много лет используют этот спецрежим. Сейчас на них ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Бизнесу придется как минимум тратить средства на то, чтобы переориентировать свой бизнес на новую схему уплаты налогов», — сообщила Мария Чумак.Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина также считает, что отмена ЕНВД негативно скажется на малых предприятиях.«На мой взгляд, изменений и потрясений для бизнеса будет достаточно много. Предпринимателям нужно будет выбрать новый налоговый режим. Говорить о том, что все массово перейдут на патентную систему, не приходится. Патент не очень удобен тем, что его приходится приобретать на каждый вид деятельности. Это осложняет процесс использования этого инструмента. Кроме того, патент могут оформить только те организации, где численность сотрудников не превышает 15 человек. Для сравнения, на ЕНВД ограничение составляет 100 человек. Выручка предприятия при оформлении патента должна быть не выше 60 млн руб. в год. На «вмененке» никаких ограничений по этому критерию нет. Даже если предприятие попадает под все критерии, то его налоговая нагрузка все равно вырастет. При расчете ЕНВД вычитается сумма страховых взносов. В патентной системе такого вычета не существует», — рассказала Ирина Мамина.По ее словам, возможный переход предпринимателей на упрощённую или общую систему налогообложения несет в себе серьезные риски для бизнеса.«Налоговая нагрузка при переходе на «упрощенку» вырастет, причем вырастет существенно. Опять-таки следует учитывать существующие ограничения. Упрощенной системой налогообложения могут пользоваться предприятия, выручка которых не превышает 150 млн руб. в год. Здесь важно учитывать, что для торговой деятельности выручка — это товарооборот, а не маржа. При переходе на общую систему налогообложения нагрузка предприятий может вырасти в три раза и более», — полагает И. Мамина.Директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин считает, что многие предприятия, которые сейчас платят ЕНВД, будут вынуждены свернуть свою деятельность.«Арифметические расчеты показывают, что налоговые сборы после отмены «вмененки» должны увеличиться. Однако это произойдет только если весь это бизнес сохранится в текущем виде. По разным оценкам, от 10% до 30% от числа субъектов, которые используют ЕНВД, могут уйти с рынка. Поэтому я не считаю, что изменение режима приведет к росту налоговых отчислений. Увеличение числа поступлений будет нивелировано сокращением количества налогоплательщиков», — сказал Максим Марамыгин.Преподаватель УрГЭУ считает, что отмена ЕНВД ударит не только по малому бизнесу, но и по российским муниципалитетам.«Сейчас этот налог зачисляется в муниципалитеты. Налог на прибыль в первую очередь поступает в региональные бюджеты. Отмена ЕНВД приведет к перераспределению доходов. Налоговая база муниципалитетов может заметно сократиться. Наши города и без этого не купаются в доходах. Сейчас их финансовое положение может ухудшиться еще сильнее», — заявил М. Марамыгин.По словам экспертов, многие предприятия малого бизнеса также будут вынуждены перекладывать дополнительную финансовую нагрузку на плечи потребителей, увеличивая стоимость товаров и услуг. В этой ситуации могут пострадать рядовые российские граждане.