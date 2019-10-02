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Свердловчане с начала года открыли 92 тыс. брокерских счетов

УрБК, Москва, 02.10.2019. С начала 2019 года брокерские счета открыли более 1 млн россиян. Об этом говорится на сайте Московской биржи.



Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (589 тыс.), Санкт-Петербург (151 тыс.), Свердловская область (92 тыс.) и Республика Башкортостан (83 тыс.).



«Росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома», — говорится в сообщении.

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