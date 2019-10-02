Новости дня

Группа ЧТПЗ и немецкая компания Dillinger провели координационный совет

УрБК, Челябинск, 02.10.2019. На площадке Челябинского трубопрокатного завода состоялся координационный совет Группы ЧТПЗ и немецкой компании Dillinger. Участие в совещании приняли руководители, а также представители логистических, коммерческих и технических служб компаний.



По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, компания Dillinger является одним из поставщиков листового проката для Челябинского трубопрокатного завода и предприятия «ЭТЕРНО». Совместно с немецкой компанией Группа ЧТПЗ изготавливает трубы, в том числе для магистрального газопровода ТАПИ (Туркменистан).



«Группу ЧТПЗ и предприятие Dillinger связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В рамках координационного совета компании рассмотрели вопросы качества и сроков поставки листового проката, подвели предварительные итоги сотрудничества в 2019 году, наметили планы совместной работы на предстоящий год», — отметил директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» Алексей Тальников.



«Партнерство Группы ЧТПЗ и Dillinger началось в 2010 году. Общий объем поставок нашей продукции для Челябинского трубопрокатного завода за это время достиг отметки в 500 тыс. т. Мы благодарны Группе ЧТПЗ за организацию встречи и уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и результативным», — рассказал представитель компании Dillinger Дэниэль Хуус.



В рамках визита на ЧТПЗ представители делегации Dillinger посетили предприятие «ЭТЕРНО» и флагманский объект Белой металлургии — цех по производству труб большого диаметра «Высота 239».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:07</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ и немецкая компания Dillinger провели координационный совет</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 02.10.2019. На площадке Челябинского трубопрокатного завода состоялся координационный совет Группы ЧТПЗ и немецкой компании Dillinger. Участие в совещании приняли руководители, а также представители логистических, коммерческих и технических служб компаний. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090289-gruppa-chtpz-i-nemeckaya-kompaniya-dillinger-proveli-koordinacionnyy-sovet.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: