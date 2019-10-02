Новости дня
Группа ЧТПЗ и немецкая компания Dillinger провели координационный совет
2 октябрь 2019 (09:07)
УрБК, Челябинск, 02.10.2019. На площадке Челябинского трубопрокатного завода состоялся координационный совет Группы ЧТПЗ и немецкой компании Dillinger. Участие в совещании приняли руководители, а также представители логистических, коммерческих и технических служб компаний.
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, компания Dillinger является одним из поставщиков листового проката для Челябинского трубопрокатного завода и предприятия «ЭТЕРНО». Совместно с немецкой компанией Группа ЧТПЗ изготавливает трубы, в том числе для магистрального газопровода ТАПИ (Туркменистан).
«Группу ЧТПЗ и предприятие Dillinger связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В рамках координационного совета компании рассмотрели вопросы качества и сроков поставки листового проката, подвели предварительные итоги сотрудничества в 2019 году, наметили планы совместной работы на предстоящий год», — отметил директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» Алексей Тальников.
«Партнерство Группы ЧТПЗ и Dillinger началось в 2010 году. Общий объем поставок нашей продукции для Челябинского трубопрокатного завода за это время достиг отметки в 500 тыс. т. Мы благодарны Группе ЧТПЗ за организацию встречи и уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и результативным», — рассказал представитель компании Dillinger Дэниэль Хуус.
В рамках визита на ЧТПЗ представители делегации Dillinger посетили предприятие «ЭТЕРНО» и флагманский объект Белой металлургии — цех по производству труб большого диаметра «Высота 239».
По сообщению пресс-службы Группы ЧТПЗ, компания Dillinger является одним из поставщиков листового проката для Челябинского трубопрокатного завода и предприятия «ЭТЕРНО». Совместно с немецкой компанией Группа ЧТПЗ изготавливает трубы, в том числе для магистрального газопровода ТАПИ (Туркменистан).
«Группу ЧТПЗ и предприятие Dillinger связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В рамках координационного совета компании рассмотрели вопросы качества и сроков поставки листового проката, подвели предварительные итоги сотрудничества в 2019 году, наметили планы совместной работы на предстоящий год», — отметил директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» Алексей Тальников.
«Партнерство Группы ЧТПЗ и Dillinger началось в 2010 году. Общий объем поставок нашей продукции для Челябинского трубопрокатного завода за это время достиг отметки в 500 тыс. т. Мы благодарны Группе ЧТПЗ за организацию встречи и уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и результативным», — рассказал представитель компании Dillinger Дэниэль Хуус.
В рамках визита на ЧТПЗ представители делегации Dillinger посетили предприятие «ЭТЕРНО» и флагманский объект Белой металлургии — цех по производству труб большого диаметра «Высота 239».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ЧТПЗ и «Металлоинвест» обсудили поставки листового проката на координационном совете
- Группа ЧТПЗ и Металлоинвест провели координационный совет
- Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат провели XXIII координационный совет
- Группа ЧТПЗ и «Северсталь» подвели итоги сотрудничества в 2016 году
- ОАО «ММК» и ЗАО «Группа ЧТПЗ» провели координационный совет