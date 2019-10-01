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Минтранс отложил запуск системы весогабаритного контроля для грузовиков в России

УрБК, Москва, 01.10.2019. Запуск автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на дорогах России перенесли на 2020 год, конкурс на ее создание состоится до конца 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.



Замерять габариты и массу автомобилей в рамках системы будут с помощью вмонтированных в дорожное полотно рамок фото- и видеофиксации и весов, которые разместят рядом с пунктами контроля. Эти датчики позволят взвешивать и измерять грузовики без снижения скорости.



Сейчас на российских дорогах действует 28 пунктов весогабаритного контроля. Создание АСВГК предполагает, что к 2024 году их будет 387.



В конкурсе на заключение концессионного соглашения о создании системы готов участвовать «Ростелеком». «Коммерсант» в феврале 2019 года писал, что компания уведомила об этом Минтранс. У «Ростелекома» в регионах 47 таких измерительных комплексов, 26 из которых используются.



Напомним, ранее о готовности участвовать в конкурсе заявлял оператор системы взимания платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные Системы».

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