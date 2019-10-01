Новости дня

В Казани прошел финал конкурса «Цифровой прорыв» при поддержке компании «МегаФон»

УрБК, Москва, 01.10.2019. В Казани прошел финал конкурса «Цифровой прорыв», партнером которого выступила компания «МегаФон». В состязании участвовали свыше 3 тыс. программистов и дизайнеров из разных регионов страны.



По сообщению пресс-службы оператора связи, этот хакатон стал крупнейшим IT-событием в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Больше всего участников заинтересовала тема партнера мероприятия — компании «МегаФон»: над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.



Возраст самого молодого конкурсанта «Цифрового прорыва» — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды, финалисты за два дня создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».



Победители в каждом из направлений получили от организаторов и партнеров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов. Отличилась на прорыве и команда из Свердловской области «Jingu Digital», которая набрала максимальное количество баллов от жюри в теме AR/VR-решения для промышленности.



«В России сосредоточены самые яркие «цифровые» таланты. Мы второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей «технологической песочнице». За это время через нее прошло более 1 тыс. идей, 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Начиналось все с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в «МегаФоне» или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.



«МегаФон» как генеральный партнер конкурса предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором нужно было разработать приложение, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Эксперты оператора помогали ребятам, консультировали по темам больших данных, интернета вещей и управления проектами, а также провели мастер-класс по подготовке успешной презентации проектов. Лучший проект по мнению жюри в номинации реализовала команда «Frozen Lab» из Красноярского края.



Еще три команды в треке «МегаФона» были отмечены дополнительными призами за отличную командную работу и самое креативное продуктовое решение.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:53</span><br /><strong>В Казани прошел финал конкурса «Цифровой прорыв» при поддержке компании «МегаФон»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 01.10.2019. В Казани прошел финал конкурса «Цифровой прорыв», партнером которого выступила компания «МегаФон». В состязании участвовали свыше 3 тыс. программистов и дизайнеров из разных регионов страны. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090286-v-kazani-proshel-final-konkursa-cifrovoy-proryv-pri-podderzhke-kompanii-megafon.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: