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На площадке за Макаровским мостом в Екатеринбурге начались строительные работы









В настоящее время проводятся земляные работы и начался процесс огораживания территории, сообщили жители рядом стоящих домов. Корреспондент УрБК убедился, что на площадке выкопана яма, грузовики вывозят оттуда грунт.



По словам рабочих, идет отбор грунтов для организации в этом месте масштабного строительства. Они допускают, что стройка может затронуть в том числе набережную и саму акваторию Верх-Исетского пруда, но подробностей о проекте не знают.



УрБК будет следить за развитием событий. УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На площадке за Макаровским мостом в Екатеринбурге начались строительные работы — тяжелую технику подогнали к домам 48 и 49 на Набережной рабочей молодежи.В настоящее время проводятся земляные работы и начался процесс огораживания территории, сообщили жители рядом стоящих домов. Корреспондент УрБК убедился, что на площадке выкопана яма, грузовики вывозят оттуда грунт.По словам рабочих, идет отбор грунтов для организации в этом месте масштабного строительства. Они допускают, что стройка может затронуть в том числе набережную и саму акваторию Верх-Исетского пруда, но подробностей о проекте не знают.УрБК будет следить за развитием событий.

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