В Академическом открылась подстанция скорой медицинской помощи

В Академическом районе Екатеринбурга открылась подстанция скорой медицинской помощи. Двухэтажное здание со встроенным гаражным боксом и парком автомобилей располагается по адресу ул. Рябинина, 32. На торжественном мероприятии присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, учреждений здравоохранения и компании АО «РСГ-Академическое».«Это очень здорово, что мы строим не только дома, благодаря правительству Свердловской области, благодаря администрации города Екатеринбурга, у нас появляются и школы, и детские сады. И начало работы станции скорой помощи стало еще одним шагом в развитии микрорайона Академический, в развитии 8 района Екатеринбурга», — рассказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» (застройщик района) Виктор Кривошеин.Правительство Свердловской области выкупило новое здание у застройщика, а затем передало его в безвозмездную собственность муниципалитету. Такой опыт сотрудничества реализуется на территории Екатеринбурга впервые.По словам главы города Александра Высокинского, Академический — одна из самых динамично развивающихся территорий города, которая скоро получит статус восьмого района Екатеринбурга.Подстанция — это двухэтажное здание общей площадью 1,5 тыс. кв. м. и встроенный гаражный бокс для прохождения предрейсового контроля автомобилей скорой помощи. В задачи сотрудников входит оказание специализированной медицинской помощи, способствующей стабилизации или улучшению состояния пациента, и осуществление при необходимости медицинской эвакуации. Экстренную и неотложную помощь жителям Академического и соседних территорий будут оказывать пять медицинских бригад. На станции будут работать 61 медик и 39 водителей.Обслуживание вызовов на новой подстанции будет осуществляться на приобретенных машинах класса «В» и класса «С», которые оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.«Все необходимое, безусловно, есть. При умелом пользовании с помощью этой аппаратуры мы можем оказать всю необходимую помощь. Понятно, что не сможем здесь провести хирургическое вмешательство, но провести манипуляции по замещению жизненно важных функций организма мы сумеем», — отметил врач-реаниматолог Игорь Липин.Как сообщил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, здание оборудовано всем необходимым для того, чтобы бригады скорой медицинской помощи имели возможность отдохнуть между выездами и даже повысить свою квалификацию, потому что именно сюда, на эту площадку, перемещен учебный центр.За последние 5 лет в Екатеринбурге было открыто две новых подстанции в микрорайоне Пионерский и ЖБИ. В данный момент ведется ремонт помещений для открытия еще одной в Октябрьском районе. В этом году за счет средств городского бюджета проводится модернизация средств оперативной диспетчерской связи и на сумму более 8 млн руб.«Эта станция самая современная и уникальная в РФ, подобных нет. Впервые практически за последние 45 лет построено типовое здание станции скорой медицинской помощи. Оно самое большое из тех, которые строились и в городе, и в России в целом», — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.Он пообещал, что до конца года на станции появится еще четыре новых автомобиля, которые купят за счет средств областного бюджета.