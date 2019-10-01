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Меткомбанк попал в топ-10 рейтинга российских банков с наилучшей динамикой роста активов
1 октябрь 2019 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. ПАО «Меткомбанк» занял шестое место в рейтинге российских банков с наилучшими показателями прироста активов по итогам I полугодия 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на исследование издательского дома «Коммерсантъ».
Также Меткомбанк занял восьмое место в рейтинге банков, наиболее ориентированных на работу с валютой.
По основным финансовым показателям ПАО «Меткомбанк» стабильно занял место в первой сотне российских банков, разместившись на 73-й строчке общего рейтинга.
«ПАО «Меткомбанк» — один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. За годы успешной работы значительно расширил географию своего присутствия, создав сеть собственных филиалов и дополнительных офисов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове. В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Банка по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2, прогноз — стабильный. В июне 2019 года российское агентство АКРА подтвердило рейтинг банку на уровне ВВВ-(ru) со стабильным прогнозом», — говорится в сообщении.
Также Меткомбанк занял восьмое место в рейтинге банков, наиболее ориентированных на работу с валютой.
По основным финансовым показателям ПАО «Меткомбанк» стабильно занял место в первой сотне российских банков, разместившись на 73-й строчке общего рейтинга.
«ПАО «Меткомбанк» — один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. За годы успешной работы значительно расширил географию своего присутствия, создав сеть собственных филиалов и дополнительных офисов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове. В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Банка по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2, прогноз — стабильный. В июне 2019 года российское агентство АКРА подтвердило рейтинг банку на уровне ВВВ-(ru) со стабильным прогнозом», — говорится в сообщении.
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