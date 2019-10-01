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Более 75% россиян платят за поездку в такси наличными

УрБК, Москва, 01.10.2019. «Левада-Центр» провел исследование, в котором изучил динамику частоты использования такси за последние два года и текущий опыт использования данной услуги.



Согласно опросу, большинство пассажиров такси (77%) оплачивают свои поездки наличными, и больше половины пользователей (54%) не знают о своем праве получить чек за оказанную услугу.



Результаты исследования показали, что к услугам такси прибегают примерно две трети жителей российских городов. Около половины пользователей (48%) ездят на такси один или несколько раз в месяц, а несколько раз в неделю и чаще услугой пользуются четверть (25%) пользователей. При этом частота поездок растет: более 33% опрошенных стали чаще ездить на такси.



Средняя продолжительность поездки составляет 21 минуту, варьируясь от 23 минут в городах-миллионниках (за исключением столицы) до 15 минут в малых городах, в Москве показатель выше — около 30 минут.



Такси конкурирует с общественным транспортом (70%) и личным автомобилем (34%), устойчиво входя в тройку наиболее часто используемых видов транспорта (27%).



Респонденты сообщили, что средняя стоимость обычной поездки на такси составила 223 руб. Половина пользователей такси ответила, что стоимость обычной поездки составила 160 руб. и ниже.



В исследовании приняли участие совершеннолетние пользователи такси, которые пользуются услугой от нескольких раз в год и чаще в городах РФ от 10 тыс. жителей и выше. Всего было опрошено 1 тыс. 729 респондентов.

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