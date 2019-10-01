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На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
1 октябрь 2019 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур и отсутствием угроз в лесах официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Приказ об этом издан министерством природных ресурсов и экологии региона.
«В 2019 году в лесах области было ликвидировано 258 пожаров на общей площади 2 тыс. 235 гектаров. С 12 августа лесных пожаров в области не фиксируется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных лесных пожаров меньше на 46%, а площадь, пройденная лесными пожарами, меньше в 2,7 раза. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Несмотря на закрытие пожароопасного сезона, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области призывает жителей и гостей региона осенью обязательно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В 2019 году причиной 81% возникших лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем в лесу.
«В 2019 году в лесах области было ликвидировано 258 пожаров на общей площади 2 тыс. 235 гектаров. С 12 августа лесных пожаров в области не фиксируется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных лесных пожаров меньше на 46%, а площадь, пройденная лесными пожарами, меньше в 2,7 раза. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Несмотря на закрытие пожароопасного сезона, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области призывает жителей и гостей региона осенью обязательно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В 2019 году причиной 81% возникших лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем в лесу.
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