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На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур и отсутствием угроз в лесах официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Приказ об этом издан министерством природных ресурсов и экологии региона.



«В 2019 году в лесах области было ликвидировано 258 пожаров на общей площади 2 тыс. 235 гектаров. С 12 августа лесных пожаров в области не фиксируется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных лесных пожаров меньше на 46%, а площадь, пройденная лесными пожарами, меньше в 2,7 раза. Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Несмотря на закрытие пожароопасного сезона, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области призывает жителей и гостей региона осенью обязательно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В 2019 году причиной 81% возникших лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем в лесу.

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