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В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта Генплана до 2035 года
1 октябрь 2019 (15:49)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту Генерального плана города до 2035 года. Соответствующее уведомление размещено на сайте городской администрации.
Срок проведения общественных обсуждений — с 1 октября по 29 ноября 2019 года. Экспозиция проекта откроется 8 октября и продлится по 5 ноября включительно по следующим адресам: администрация Чкаловского района (ул. 8 Марта, д. 177, фойе 1-го этажа), администрация Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, фойе большого зала 3-го этажа), администрация Екатеринбург (пр. Ленина, д. 24а, фойе 2-го этажа), администрация Октябрьского района (ул. Луначарского, д. 217, фойе 1-го этажа), администрация Железнодорожного района (ул. Мельковская, д. 7, фойе 1-го этажа), Администрация Верх-Исетского района (ул. Московская, д. 27, фойе 1-го этажа), администрация Кировского района (ул. Первомайская, д. 75, фойе 1-го этажа), Администрация Ленинского района (ул. Чернышевского, д. 2, фойе 2-го этажа).
Как сообщили в горадминистрации, перечисленные экспозиции можно посетить в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни площадки будут закрыты.
Для идентификации участникам общественных слушаний — жителям Екатеринбурга необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации). Для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих сведения. Такие участники имеют право вносить предложения и замечания относительно проекта.
Добавим, что сам проект Генерального плана до 2035 года будет размещен на официальном сайте администрации Екатеринбурга 8 октября.
Срок проведения общественных обсуждений — с 1 октября по 29 ноября 2019 года. Экспозиция проекта откроется 8 октября и продлится по 5 ноября включительно по следующим адресам: администрация Чкаловского района (ул. 8 Марта, д. 177, фойе 1-го этажа), администрация Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, фойе большого зала 3-го этажа), администрация Екатеринбург (пр. Ленина, д. 24а, фойе 2-го этажа), администрация Октябрьского района (ул. Луначарского, д. 217, фойе 1-го этажа), администрация Железнодорожного района (ул. Мельковская, д. 7, фойе 1-го этажа), Администрация Верх-Исетского района (ул. Московская, д. 27, фойе 1-го этажа), администрация Кировского района (ул. Первомайская, д. 75, фойе 1-го этажа), Администрация Ленинского района (ул. Чернышевского, д. 2, фойе 2-го этажа).
Как сообщили в горадминистрации, перечисленные экспозиции можно посетить в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни площадки будут закрыты.
Для идентификации участникам общественных слушаний — жителям Екатеринбурга необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации). Для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих сведения. Такие участники имеют право вносить предложения и замечания относительно проекта.
Добавим, что сам проект Генерального плана до 2035 года будет размещен на официальном сайте администрации Екатеринбурга 8 октября.
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