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Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 13 коп.

1 октябрь 2019 (15:21)

УрБК, Москва, 01.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 42,63 коп. до 65,06 руб., евро снизился на 12,80 коп. до 70,84 руб.

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