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В России индекс обрабатывающих отраслей в сентябре упал до минимума за 10 лет
1 октябрь 2019 (15:03)
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до 10-летнего минимума, составив 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследовательскую организацию Markit.
Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Отмечается также, что это во многом связано с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов.
Производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, деловые ожидания упали до самого низкого уровня с конца 2017 года.
По словам экспертов, падению во многом способствовало ослабление спроса как со стороны внутренних, так и зарубежных клиентов, которое отразилось на деловых ожиданиях относительно роста объемов производства в ближайшем году.
Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Отмечается также, что это во многом связано с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов.
Производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, деловые ожидания упали до самого низкого уровня с конца 2017 года.
По словам экспертов, падению во многом способствовало ослабление спроса как со стороны внутренних, так и зарубежных клиентов, которое отразилось на деловых ожиданиях относительно роста объемов производства в ближайшем году.
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